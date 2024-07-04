Біла сукня і довга фата: згадуємо, як 25-річна Камілла Шанд виходила заміж вперше

Королева Камілла в липні не тільки святкує свій день народження. Хто добре знайомий з її біографією знає, що саме цього літнього місяця вона вперше виходила заміж далекого 1973 року.

З Ендрю Паркер-Боулзом Камілла Шанд познайомилася у 1960-роках. Багато років їх пов'язували романтичні стосунки, але освідчуватися чоловік не поспішав. У 70-х Камілла познайомилася з принцом Чарльзом. Між ними зав'язалася дружба, а потім і роман. Але королева Єлизавета II ніяк не могла допустити, що її син одружиться на жінці на кшталт Камілли. Принца Уельського відправили служити на флот, а Камілла, поки він служив, вирішила вийти заміж за Ендрю.

Каміла Шанд і Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Вони одружилися 4 липня 1973 року. Принц Чарльз дізнавшись про новину був убитий горем. Каміллі було 25, а Ендрю 33, їхній шлюб був укладений на римсько-католицької церемонії в Гвардійській каплиці Веллінгтонських казарм в Лондоні.

Під вінець Камілла Шанд йшла в білій сукні з довгою фатою, яка була розроблена британським Домом моди Bellville Sassoon. Це свято охрестили в пресі "весіллям року". На торжестві були присутні 800 гостей. Серед королівських осіб, які були присутні на церемонії і прийманні, були принцеса Анна, королева Єлизавета II, королева-мати, і сестра королеви принцеса Маргарет.

Пара оселилася в Вілтширі, де придбала маєток Болехайд в Аллінгтоні, а потім Мідлвік-хаус в Коршамі. У шлюбі у них народилося двоє дітей: син Том (1974 р.н.), який став хрещеником принца Чарльза і дочка Лора (1978 р.н.). Обидві дитини пари виховувалися в католицькій вірі свого батька, особливо за життя їхньої бабусі за батьківською лінією Енн Паркер-Боулз. Однак Камілла залишилася англіканкою і не звернулася до католицизму. Лора відвідувала католицьку школу для дівчаток, але вийшла заміж в англіканській церкві, а Том не навчався в коледжі Емплфорт як його батько, а в Ітоні, і був одружений поза католицької церкви.

Каміла Шанд і Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

У грудні 1994 року, після 21 року шлюбу, Камілла і її чоловік подали заяву про розлучення на тій підставі, що вони багато років жили окремо. У липні того ж року її мати Розалінда померла від остеопорозу, і її батько пізніше описав це як "тяжкий час для неї". Їхнє клопотання було розглянуто та задоволено в січні 1995 року у Відділенні з сімейних справ Високого суду в Лондоні. Розлучення було завершене в березні 1995 року. Розійшлися вони мирно і в хороших стосунках. Принц Чарльз до того моменту вже також розійшовся зі своєю дружиною принцесою Діаною.

Ендрю Паркер-Боулз після нетривалий час перебував у стосунках із сестрою принца Чарльза — принцесою Анною. А через рік після розлучення одружився з Розмарі Пітман (яка померла 2010 року).

Камілла і Чарльз теж одружилися на цивільній церемонії 9 квітня 2005 року. А цього року відсвяткували 19-ту річницю в шлюбі. Спільних дітей у пари немає.

Весілля Камілли і Чарльза, 9 квітня 2009 рік / Фото: Getty Images

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