Біла з тризубом: розглядаємо ексклюзивну вишиванку, яку Олена Зеленська одягла на День Незалежності України

Перша леді на урочистих заходах з'явилася у гарній вишиванці ручної роботи.

Олена Зеленська на заходах із нагоди Дня Незалежності України з'явилася в ексклюзивній красивій вишиванці, яку спеціально для неї зробив український бренд Gunia Project.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Це біла сорочка з пишними єпископськими рукавами, прикрашена світло-блакитною і жовтою ручною вишивкою, створеною художником із вишивки Русланом Панчуком.

За основу взяли старовинні орнаменти з рушників Сумщини. На сорочці можна розгледіти квіти, птахи, ангели, а по центру вишитий український національний символ – тризуб.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

Вишивку створили за допомогою різних технік: вперед голкою (строчка), стеблевий шов, шахматка, просо, муаровий шов, шов в прикріп, колодки, художня і полтавська гладь. Комір і манжети оброблені городками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Сорочку перша леді скомбінувала з чорними штанями-палацо від дизайнера Артема Климчука і блакитними туфлями на шпильках. Аутфіт Олена доповнила перлинним намистом і золотистими сережками у вигляді хрестиків від Gunia Project.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

А Володимир Зеленський був одягнений у вишиванку від бренду Ельвіри Гасанової Damirli із вишитим тризубом біля серця.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

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