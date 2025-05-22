Біле і чорне: битва образів принцеси Кейт і принцеси Беатріс

Принцеса Кейт та принцеса Беатріс / © Getty Images

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Минулого тижня принцеса Йоркська Беатріс обрала для свого вечірнього виходу стильний образ у стилі принцеси Кейт.

Беатріс відвідала церемонію вручення премії FEVO Sport Industry Awards 2025 в Evolution London 15 травня, де з’явилася одягнена в чорний лук від Self Portrait, який складався з блейзера з поясом і спідниці міді. Образ вона доповнила сумкою Aspinal of London та туфлями Atana з гострим носком.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Уельська була одягнена в такий самий аутфіт, але тільки білого кольору, коли з’явилася на концерті, присвяченому 80-й річниці Дня Перемоги, на параді Кінної гвардії в Лондоні, 8 травня разом з принцом Вільямом, королем Чарльзом і королевою Каміллою.\ї

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Принцеса одягла перлинні сережки Susan Caplan і намисто зі штучних перлів з п’яти ниток теж від Susan Caplan. На пальці у Кейт виблискувала заручальна каблучка з сапфіром.



Принцеса Кейт / © Associated Press

Обидва образи мають цікавий та дуже елегантний вигляд. А чий вам більше сподобався?