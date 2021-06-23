"Білі ночі-2021": Аліна Паш, Софія Стужук, Позитив і інші гості та учасники фестивалю

"Білі ночі-2021": Аліна Паш, Софія Стужук, Позитив і інші гості та учасники фестивалю

У Києві відгримів масштабний фестиваль електронної музики.

Так, як "Білі ночі" спустилися на Київ 18 і 19 червня, ще не було ніколи. Вони перетворили Арт-завод "Платформа" і навіть гостей фестивалю в справжній витвір мистецтва.

Пресслужба

100 зірок на сцені. Юля Юріна, Maneken, Анатолій Анатоліч, Позитив, Софія Стужук і інші селебрітіс — серед гостей. Подарунки, частування і арт-активності. WHITE NIGHTS повернулися до столиці феєрично-красиво і колосально масштабно.

Софія Стужук/Пресслужба

Пресслужба

Mozgi/Пресслужба

Таїнство WHITE NIGHTS 2021 — культовий TULUM. Це місто світанку, руїн давніх майя і містичних вечірок в світі.

Пресслужба

WHITE NIGHTS починалися ще вдома. Повне занурення в дрескод фесту — богемний стиль — дало старт відриву від реальності. Якщо щось в луці не вдалося — доповнити образ можна було на б'юті-точках і крутих маркетплейсах.

Позитив/Пресслужба

Безумовно, справжніми богами TULUM: WHITE NIGHTS стали музиканти. Цього року на фесті було 6 сцен замість звичних 5. Кожна з них відрізнялася особливою атмосферою і як ніколи феєричним і ексклюзивним оформленням. Цього разу до фантазійного декору фестивальних сцен доклали руку найвідоміші митці з усіх куточків України.

Пресслужба

На WHITE NIGHTS виступили 100 артистів. Кожен з них несамовито заряджав простір фестивалю, а гості в ейфорії кочували від сцени до сцени, переміщаючись в різні світи.

"WHITE NIGHTS стали дійсно повноцінним фестивалем з лайв-проєктами і концертами різного спрямування. І це не тільки електронна музика — а музика для душі, відповідна кожній людині", — поділилася ідеологиня фестивалю Тамара Votuma.

Пресслужба

На величезній MAIN STAGE з грандіозним світловим супроводом і інсталяціями "духів майя" гості фестивалю насолоджувалися ритмами хедлайнерів Kerala Dust, а також ALLOISE, SHUMA і Dovi. Разом з французами dOP тут влаштувала музичну виставу українська реп-артистка Аліна Паш.

Аліна Паш/Пресслужба

На більш інтимній BACKYARD STAGE гості романтично зустрічали суботній світанок разом з Votuma і танцювали з зарубіжними хедлайнерами WHOMADEWHO, Thomas Schumacher і Armonica. А ще тут відзначився першим діджей-сетом в Києві онук Софії Ротару — DJ SHMN.

На GREEN STAGE c неймовірною Тулум-аркою ми раділи ночі з Ingret, а світанку — з NMD Guru.

Пресслужба

По-справжньому андеграундну і душевну INSIDE STAGE яскравіше всіх запалили резиденти POWER FM Ukraine. Радіостанція представила Party Radio showcase в жанрах Hip-Hop, Trap і Club звучання, де за чудовий саунд відповідали Tricky Nicki, KAEF, PROBASS і інші артисти і діджеї.

Пресслужба

BOHO STAGE виділялася богемно-атмосферної чілаут-зоною. На ліжках, гойдалках, бохо-килимах з подушками і навіть на каяку в басейні було особливо приємно віддаватися музиці артистів RIM Showcase, Cube Records UA Showcase, mr.Sunny та інших.

Пресслужба

Серед богемних тусівників засвітилося безліч українських зірок і блогерів: Євген Філатов (Maneken), група MOZGI, Позитив, Анатолій Анатоліч, Юля Юріна, Софія Стужук, Олександр Тучинський та інші.

Пресслужба

Для шедевральних арт-об'єктів TULUM: WHITE NIGHTS відвели 2 павільйони. Там були представлені роботи Еліни Мансурової, Анни Надуда, Ксенії Гнилицької, Анни Оборської, Сержа Пайє, Марії Куликовської, Лесі Рігорчук і грандіозна споруда "Караколь" для фантазій на тему космосу від X-platform (Данило Шумихин, Василина Бурянік, MarAzul, Serhii Nezhinsky, TEO Vozianov, Таня Гуд, Микита Гудзовський, Сергій Ніжинський, Стас Лойко, Олег Богомолов, Катерина Рай). Дот того ж самі художники теж були присутні на фесті — з ними все могли познайомитися і навіть обговорити творіння.

Пресслужба

Хто ж створив масштабне дійство під назвою TULUM: WHITE NIGHTS? Основа команди "Білих Ночей": президент фестивалю — Роман Тугашев, head of project і ідеологиня — Тамара Votuma, режисерка — Світлана Рихлюк, SММ — 8tag, піар і маркетинг — N2. Технічними партнерами виступили Profi, Vins Show, Expomedia.

Пресслужба

Пресслужба

Весь Київ, судячи з Сторіс, відривався на WHITE NIGHTS.

Пресслужба

Пресслужба

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