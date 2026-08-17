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Білявка у блакитній мінісукні і з великою сумкою: папараці заскочили помічницю Трампа у Вашингтоні
Наталі Гарп поєднала жіночне вбрання з практичними робочими аксесуарами.
Наталі Гарп потрапила під приціл фотографів з президентом США Дональдом Трампом у парку поруч із Білим домом у Вашингтоні. Вона літала на гелікоптері Marine One з американським лідером.
Для перельоту помічниця президента обрала приталену світло-блакитну мінісукню без рукавів і з накладною кишенею. Модель мала відкладний комір, асиметричну застібку-блискавку і тканинний пояс з вузлом, який підкреслив талію.
Наталі доповнила вбрання класичними бежевими гостроносими туфлями на шпильках. На плечі у неї висіла велика бордова сумка з коричневими ременями. У руках Гарп несла ноутбуки та смартфон.
У Гарп було укладання з локонами, макіяж з чорними стрілками і перлинні сережки-пусети у вухах.
Нагадаємо, минулого разу Наталі Гарп сфотографували у чорному приталеному топі і чорній плісовананій мініспідниці у білий горошок.