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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Білявка у блакитній мінісукні і з великою сумкою: папараці заскочили помічницю Трампа у Вашингтоні

 Наталі Гарп поєднала жіночне вбрання з практичними робочими аксесуарами.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Наталі Гарп

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп потрапила під приціл фотографів з президентом США Дональдом Трампом у парку поруч із Білим домом у Вашингтоні. Вона літала на гелікоптері Marine One з американським лідером.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Для перельоту помічниця президента обрала приталену світло-блакитну мінісукню без рукавів і з накладною кишенею. Модель мала відкладний комір, асиметричну застібку-блискавку і тканинний пояс з вузлом, який підкреслив талію.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі доповнила вбрання класичними бежевими гостроносими туфлями на шпильках. На плечі у неї висіла велика бордова сумка з коричневими ременями. У руках Гарп несла ноутбуки та смартфон.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

У Гарп було укладання з локонами, макіяж з чорними стрілками і перлинні сережки-пусети у вухах.

Нагадаємо, минулого разу Наталі Гарп сфотографували у чорному приталеному топі і чорній плісовананій мініспідниці у білий горошок.

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