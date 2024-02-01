Білий гардероб королеви: чому вбрання Єлизавети Боуз-Лайон викликали фурор у Франції

Мати королеви Єлизавети II — Єлизавета Боуз-Лайон — до самої смерті носила статус модниці і вирізнялася бездоганним смаком. У молодості вона навіть вважалася іконою моди завдяки своєму елегантному та витонченому стилю, а також любові до деталей: завжди носила капелюхи, підбори, доповнювала вбрання дорогим хутром, коштовностями.

Також в історії був випадок, коли Боуз-Лайон, будучи ще в статусі королеви Великої Британії, викликала модний фурор і сталося це 1938 року у Франції. Згідно з Daily Express, у ті роки політична напруженість була високою, популярність Гітлера зростала, тому колишні історичні вороги Франція та Англія організували державний візит британської королівської родини до Франції — тодішнього короля Георга VI та королеви Єлизавети.

Улюбленому модельєру королеви Норману Гартнеллу було доручено створити повністю білі образи для королівського візиту. Пов'язано це було з тим, що її мати нещодавно померла, тому в останню хвилину, враховуючи спекотний липень, білий колір був обраний альтернативою традиційному чорному, що відповідало французькій королівській траурній традиції.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Повністю білий гардероб спричинив фурор. Легкі, ніжні тканини, силуети суконь з V-подібним вирізом, деталі з рукавами три чверті та кринолінові спідниці ідеально підходили до мініатюрного зросту королеви-матері, ефект був розкішним. Про її "білий гардероб" писали в пресі.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Таким чином, вона стала іконою стилю, а створення цієї колекції принесло Норманові Хартнеллу королівський ордер.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

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