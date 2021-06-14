"Білі ночі-2021": цікаві подробиці про фестиваль і нові хедлайнери

Підготовка до WHITE NIGHTS 2021. TULUM вийшла на фінішну пряму.

Фестиваль електронної музики в Україні WHITE NIGHTS відбудеться 18-19 червня.

WHITE NIGHTS 2021. TULUM нарешті оголосили 4-го і 5-го хедлайнерів. Ними стануть німецький продюсер Thomas Schumacher і італійський хаус-дует Armonica. Артисти виступлять на BACKYARD STAGE 19 червня.

Пресслужба

Schumacher — революціонер зі стажем від світової електронної музики. Саме він разом з Bodzin і Huntemann ще на початку 2000-х приніс в електро-саунд глибокий інтелектуальний фундамент.

Пресслужба

Знаменитий італійський хаус-дует Armonica — це Андреа і Сальваторе. Музиканти зізнаються, що мають протилежні інтереси і абсолютно різні як особистості. Наприклад, Сальваторе любить моду і тусовки, Андреа — відокремлене вивчення нових технологій будинку. Саме тому артисти відмінно доповнюють один одного в створенні музики, як "чорне дерево і слонова кістка в піаніно".

Пресслужба

Боги WHITE NIGHTS 2021 — найкращі артисти світу.

Пресслужба

У п'ятницю, 18 червня, зіграють: Shuma, Elijah, Dovi, Ro Rousseau, yogurt dj і хедлайнери Kerala Dust, а також WHOMADEWHO, INGRET Live, Tricky Nicki, KAEF, MUNFAKTA, PROBASS і GROOZIN і багато інших.

Пресслужба

19 червня, в суботу, виступають: ALLOISE, ERRAI, Kirik & Alia Palant, ILCHY, Leri і хедлайнери dOP, Thomas Schumacher і Armonica, NMD Guru, VELEGURA & KAREENA, SEMPAI & MAZHORA, RIDGE, BADABOOM і SERF SASHA і багато інших.

Вожді WHITE NIGHTS 2021 — українські арт-діячі, відомі у всьому світі. Вони так перевтілитися простір, що гості точно забудуть, в якому часі вони перебувають. Еліна Мансурова матеріалізує в інсталяціях духів шаманів культури майя; Анна Надуда (Ani Svami) представить космічні скульптури з майбутнього в своїй складній авторській техніці (плетіння скульптур з металевого дроту); Анна Оборська подарує WHITE NIGHTS абстракції "Бризки"; Серж Пайє — епатажно-іронічну еротичну поп-арт серію Madame, montpensier ?; Марія Куликовська експонує серію об'єктів-зліпків зі скловолокна, смоли і воску "Складки Часу/Складки Пам'яті"; Леся Рігорчук дасть нам грань мальовничій реальності і фотографії — "Призма води". Інституція X-platform спеціально для WHITE NIGHTS створить грандіозний "Караколь" — масштабне втілення старовинного будови часів цивілізації майя.

Пресслужба

Маркетплейси від кращих українських брендів допоможуть відтворити містику "Білих ночей" в ваших образах. Для поліпшення стильного бохо-лука ви зможете зробити тимчасове тату або купити тематичну одяг, створену спеціально для фестивалю, картини, аксесуари, маски, талісмани і музичні інструменти для медитацій.

Пресслужба

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