Білий період: новий діловий образ Юлії Тимошенко у Верховній Раді

60-річна лідерка партії "Батьківщина" останнім часом полюбила білі вбрання.

Юлія Тимошенко обожнює білий колір. Тому останнім часом вона тільки й ходить у білосніжних луках. Приміром, сьогодні у стінах парламенту вона з'явилася у білій сорочці, зверху якої одягла строгий кремовий жакет.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Зачіска політикині, як і попередні рази, була незмінною – вона зробила пучок-мушлю і прикореневий об'єм.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Свій аутфіт Юлія Володимирівна доповнила окулярами у вишуканій оправі та лаконічними сережками. Французький манікюр завершив лук нардепки.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, вчора Тимошенко відвідала Полтаву. Там вона виступила на народному віче на захист землі від розпродажу. На сцені політикиня з'явилася у білосніжному вбранні, яке складалося із сукні-футляра довжини міді та жакета на золотій блискавці.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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Зачіски Юлії Тимошенко (34 фото)

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