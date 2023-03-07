Білий їй пасує: королева Камілла в гарному образі приїхала на захід із королем Чарльзом

Колчестер офіційно став містом у листопаді минулого року і набув статусу під час платинового ювілею королеви Єлизавети II. Король і королева приїхали, щоб зустрітися з благодійними організаціями, біженцями та волонтерами, а також з людьми, які торік брали участь у ході, де закликали надати Колчестеру статус міста.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

75-річна Камілла сьогодні має чарівний вигляд. На ній кремово-біле пальто від Fiona Clare, яке вона поєднала з коричневим пухнастим капелюхом з широкими полями та бежевим шарфом з анімалістичним принтом. Вона була у чорних шкіряних рукавичках і з класичним чорним клатчем у руках (здається це фірма Launer – улюблений бренд сумок королеви Єлизавети II ).

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Взута Камілла була у високі замшеві чоботи, її волосся було укладене в акуратну зачіску, а на обличчі був макіяж.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівське подружжя тепло зустріли у місті, Каміллі подарували букет квітів. Але не обійшлося і без тих, хто не є прихильниками монархії. Люди з цієї групи розмахували транспарантами із написами: "Не мій король". І це вже не вперше вони приїжджають продемонструвати свою позицію Чарльзу на публічному заході.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Проте Чарльз III мав спокійний вигляд і усміхався. Наразі вся його увага зосереджена на підготовці до майбутньої коронації, яка відбудеться 6 травня 2023 року.

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