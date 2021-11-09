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Більше не блондинка: княгиня Шарлін кардинально змінила зачіску

Більше не блондинка: княгиня Шарлін кардинально змінила зачіску

Більше не блондинка: княгиня Шарлін кардинально змінила зачіску

Княгиня Шарлін / Instagram княгині Шарлін

Княгиня Шарлін не просто повернулася до Монако вчора вдень, а повернулася туди у новому образі.

Принцеса возз'єдналася зі своєю  родиною, чоловіком князем Альбером II та двома дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою після шести місяців, проведених у Південній Африці.

Крім фотографій, якими монарша сім'я поділилася на офіційній сторінці в Facebook, княгиня Шарлін також опублікувала знімки у блогу в Instagram.

"Сьогодні щасливий день. Дякую всім за те, що тримаєте мене сильною", — підписала кадр княгиня.

У Шарлін, як бачите, нова зачіска, вона пофарбувала волосся в більш темний колір, а ще на всіх фотографіях принцеса постала в захисній масці на обличчі. Можемо тільки припустити, що вона ще надто слабка після перенесеної інфекції і боїться заразитися чимось ще.

Нагадаємо, Альбер II раніше заявляв, що планує вирушити зі своєю дружиною до Дубая в рамках запланованого королівського візиту на Всесвітню виставку Дубая 13 листопада. Очікується, що члени королівської родини Монако також відзначатимуть Національний день князівства 19 листопада.

Княгиня Шарлін із чоловіком / © Associated Press
Княгиня Шарлін із чоловіком / Associated Press

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