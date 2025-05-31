ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Більше не блондинка: позашлюбна дочка князя Монако Альбера II показала свій новий образ

Позашлюбна дочка князя Монако Альбера II бере активну участь у світському житті країни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмін Грімальді

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

У своєму блогу в Instagram 33-річна Жасмін показала кадри з Гран-прі Формули 1, яку раніше цього тижня відвідала в Монако.

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Дівчина зазнімкована в короткій білій сукні з пишною спідницею і взута в чорні туфлі з відкритими носами на високих підборах. У руках у Жасмін чорна сумка на короткій ручці, а образ доповнюють чорні сонцезахисні окуляри з білим декором на лінзах.

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін Гріммальді також одягла великі червоні сережки-кліпси, золотий браслет на одне зап’ястя та браслет від Van Cleef & Arpels на інше. Також у неї на пальцях було кілька золотих каблучок та світлий манікюр. А ще Жасмін змінила зачіску, тепер вона не блондинка, а носить каре натурального кольору.

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Перегони Формулі 1 також відвідав сам князь Альбер II з дружиною княгинею Шарлін.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін на перегонах Формули 1 / © Getty Images

Князь Альбер II і княгиня Шарлін на перегонах Формули 1 / © Getty Images

Раніше ми розповідали докладніше, що відомо про позашлюбну дочку князя Монако Альбера II.

Такий раніше вигляд мала Жасмін Грімальді / © Getty Images

Такий раніше вигляд мала Жасмін Грімальді / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie