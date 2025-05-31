Більше не блондинка: позашлюбна дочка князя Монако Альбера II показала свій новий образ

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

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У своєму блогу в Instagram 33-річна Жасмін показала кадри з Гран-прі Формули 1, яку раніше цього тижня відвідала в Монако.

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Дівчина зазнімкована в короткій білій сукні з пишною спідницею і взута в чорні туфлі з відкритими носами на високих підборах. У руках у Жасмін чорна сумка на короткій ручці, а образ доповнюють чорні сонцезахисні окуляри з білим декором на лінзах.

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін Гріммальді також одягла великі червоні сережки-кліпси, золотий браслет на одне зап’ястя та браслет від Van Cleef & Arpels на інше. Також у неї на пальцях було кілька золотих каблучок та світлий манікюр. А ще Жасмін змінила зачіску, тепер вона не блондинка, а носить каре натурального кольору.

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Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Перегони Формулі 1 також відвідав сам князь Альбер II з дружиною княгинею Шарлін.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін на перегонах Формули 1 / © Getty Images

Раніше ми розповідали докладніше, що відомо про позашлюбну дочку князя Монако Альбера II.

Такий раніше вигляд мала Жасмін Грімальді / © Getty Images