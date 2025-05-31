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Більше не блондинка: позашлюбна дочка князя Монако Альбера II показала свій новий образ
Позашлюбна дочка князя Монако Альбера II бере активну участь у світському житті країни.
У своєму блогу в Instagram 33-річна Жасмін показала кадри з Гран-прі Формули 1, яку раніше цього тижня відвідала в Монако.
Дівчина зазнімкована в короткій білій сукні з пишною спідницею і взута в чорні туфлі з відкритими носами на високих підборах. У руках у Жасмін чорна сумка на короткій ручці, а образ доповнюють чорні сонцезахисні окуляри з білим декором на лінзах.
Жасмін Гріммальді також одягла великі червоні сережки-кліпси, золотий браслет на одне зап’ястя та браслет від Van Cleef & Arpels на інше. Також у неї на пальцях було кілька золотих каблучок та світлий манікюр. А ще Жасмін змінила зачіску, тепер вона не блондинка, а носить каре натурального кольору.
Перегони Формулі 1 також відвідав сам князь Альбер II з дружиною княгинею Шарлін.
Раніше ми розповідали докладніше, що відомо про позашлюбну дочку князя Монако Альбера II.