Більше не дружать: спливла справжня причина, чому Бекхеми та Сассекські перестали спілкуватися

Вони дружили кілька років, а до того, як принц Гаррі познайомився з Меган Маркл, він добре спілкувався з Девідом Бекхемом.

Нещодавно ми вже розповідали, чому Девід та Вікторія Бекхеми перестали спілкуватися з Меган та Гаррі Сассекськими. Але випливли й нові подробиці цієї історії.

Нова сенсаційна книєка про Бекхемів проливає світло на їхні натягнуті стосунки з принцом Гаррі та Меган Маркл. У книжці Тома Бавера "Будинок Бекхемів", розповідається про те, що ще 2017 року через виток інформації в пресу, дружба двох пар почала руйнуватися.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Associated Press

У книжці, яка вийде 20 червня, стверджується, що коли Меган лише познайомилася з Вікторією Бекхем, вони стали добрими приятельками. Але після репортажу The Sun про їхню "дружбу" з'явилися "перші тріщини" у стосунках, пише express.co.uk. Автор пише, що Меган нібито була розлючена через статтю на тлі розслідування її життя британськими ЗМІ.

Також він пише, що Гаррі та Меган спочатку звинуватили Вікторію у витоках інформації, а Гаррі нібито зробив напружений телефонний дзвінок Девіду, який після розмови з дружиною люто відкинув ці звинувачення. "Зрештою, вина лягла на косметолога", — повідомляє газета Independent, яка опублікувала окремі частини нової книжки. Однак, за словами пана Бавера, інцидент виявився лише початком розладу пари.

У результаті Бекхеми відвідали весілля Сассекських 2018 року, проте зараз їхні стосунки вважаються "холоднішими, ніж будь-коли".

Девід та Вікторія Бекхеми на весіллі Меган і Гаррі 2018 році / Фото: Associated Press

"У світі знаменитостей рейтинг Меган залежав від багатства і слави. Меган обманювала себе, що її статус у королівській родині ставить її вище за Вікторію в соціальній ієрархії. Вона була роздратована, виявивши, що Бекхеми мали значно більше багатства, ніж вона сама. У них було п'ять будинків, постійний доступ до приватних літаків, запрошення плавати на яхтах і набагато більше грошей. Вона була роздратована, виявивши, що Бекхеми мали значно більше багатства, ніж вона сама", — пише автор.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

До того ж, Бекхеми дуже тепло спілкуються зі старшими членами королівської родини та підтримують короля Чарльза та принца Вільяма. Розлад між Гаррі та сім'єю, очевидно, також міг вплинути на так звану дружбу Бекхемів та Сассексів.

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