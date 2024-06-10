Більше не друзі: стало відомо, чому Бекхеми перестали спілкуватися з Меган та Гаррі

Девід та Вікторія Бекхем були одними із запрошених гостей на весіллі Меган Маркл та принца Гаррі у травні 2018 року. Гаррі та Девід дружили, але від моменту, як Сасекські вирішили переїхати до США, Бекхемам довелося обирати на чий бік стати.

На думку королівського експерта Річарда Фіцуїльямса, відхід Меган і Гаррі з королівської родини і подальший переїзд до США вплинув на дружбу з подружжям Бекхемів. Девід та Вікторія дуже патріотичні, до того ж, підтримують королівську родину. Нещодавно Девід став послом фонду The King's Foundation короля Чарльза III і, очевидно, чию сторону вони обрали.

Девід та Вікторія Бекхеми на весіллі Меган і Гаррі 2018 року / Фото: Associated Press

"Немає сумнівів у тому, що Бекхеми дуже, дуже патріотичні — вони великі прихильники королівської родини. Я дуже підозрюю, і це тільки моя думка, що їм не подобалося, як Сасекські монетизували свої королівські зв'язки заради вигоди. Здавалося б, те, що колись було квітучою дружбою, тепер перетворилося на свого роду розкол. Бекхемів та Сассекських не можна порівнювати - вони не на одному рівні", - сказав експерт виданню The Sun.

Нагадаємо, фільм про Меган і Гаррі, який вийшов на Netflix, розкрив багато секретів про їхні стосунки з родиною. А фільм про Девіда Бекхема був визнаний таким, що найбільше переглядається на потоковому сервісі, в той час, як шоу Сассекських опустилося на 211-те місце. Це могло вдарити по їхньому самолюбству зокрема.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Сара Йоркська відправила послання Гаррі та Меган публічно. Вона не стала стримувати емоцій.

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