Більше не принц: король Чарльз позбавив брата Ендрю його найголовнішого титулу

Принц Ендрю та король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Букінгемський палац оголосив 30 жовтня, що 65-річний Ендрю більше не іменуватиметься принцом та Його Королівською Високістю, а також іншими титулами. Натомість він буде Ендрю Маунтбеттен Віндзором.

«Його Величність сьогодні ініціював офіційну процедуру позбавлення принца Ендрю титулу, звання та почестей», — йдеться у заяві палацу. «Відтепер принц Ендрю іменуватиметься Ендрю Маунтбеттен Віндзор».

Ендрю був принцом і з народження носив титул Його Королівської Високості, будучи сином королеви Єлизавети II, яка тоді правила. Титул герцога Йоркського (під яким він був широко відомий), а також титули графа Інвернесса і барона Кіллілі, був дарований йому покійною матір’ю в день весілля з Сарою Фергюсон 1986 року. Сара та Ендрю розлучилися 1996 року.

Реклама

Сара і Ендрю в день свого весілля 1986 року / © Getty Images

Крім того, Ендрю втратить право на проживання в Royal Lodge, де він живе зі своєю ексдружиною Сарою Фергюсон, яка тепер, до речі, теж втратила титул герцогині Йоркської, і продовжить іменуватися Сарою Фергюсон.

«До цього часу договір оренди Ройал-Лодж забезпечував йому юридичний захист для подальшого проживання. Офіційне повідомлення про розірвання договору оренди вже отримано, і він переїде до іншого приватного житла. Ці заходи вважаються необхідними, незважаючи на те, що він продовжує заперечувати висунуті проти нього звинувачення», — заявив палац. «Їхні Величності бажають ясно дати зрозуміти, що їхні думки та глибокі співчуття були і будуть із жертвами та тими, хто пережив будь-які форми насильства», — йдеться у заяві.

Ендрю Маунтбеттен Віндзор / © Associated Press

Таким чином король Чарльз використав свою королівську прерогативу, яка дозволяє йому керувати певними королівськими титулами та почестями без втручання парламенту.

Діти Ендрю — принцеси Беатріс і Євгенія, будучи дочками сина суверена, зберігають свої титули відповідно до жалуваної грамоти короля Георга V від 1917 року.

Реклама

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

В історії британської королівської родини вже були випадки, коли членів позбавляли титулів. Найвідоміший, мабуть, з королем Едуардом VIII, який сам вирішив зректися престолу в грудні 1936 року. Однак тоді формально він не був позбавлений королівських титулів, а його брат король Георг VI, який зійшов на трон замість нього, надав йому титул герцога Віндзорського.