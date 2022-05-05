Більше не секрет: стало відомо, чому Меган Маркл не змогла жити у королівській родині

Більше не секрет: стало відомо, чому Меган Маркл не змогла жити у королівській родині

Журналістка Тіна Браун у своїй новій книжці, яка називається The Palace Papers: Inside The House Of Windsor ("Документи Палацу: Всередині бдому Віндзор") ділиться подробицями про життя Меган Маркл у палаці.

Авторка книжки стверджує, що Меган не розуміла своєї ролі у королівській сім'ї і їй не подобалося, що вона не може висловити свою думку на те чи інше питання. Дружина принца Гаррі не любила тримати свою думку при собі, як це робила принцеса Діана, і як це вимагається від членів королівської сім'ї, коли вони представляють "фірму".

Тіна Браун / Associated Press

Тіна Браун досліджувала стосунки всередині королівської сім'ї у своїй новій книжці і, як пише видання Mirror, заявила:

"Я думаю, що це було її фундаментальне нерозуміння того, що мало статися, коли вона приєдналася до королівської родини — вона бачила палаци і Діану, як глобальну гуманітарну суперзірку, але забула, що протягом 16 або 17 років Діана працювала дуже багато в межах королівської сім'ї, виконуючи безліч рутинних доручень", — сказала Тіна.

Принцеса Діана / Associated Press

Авторка стверджує, що саме харизма принцеси Уельської, яку вона привнесла у свою роботу, зробила її такою надзвичайно особливою. Однак вона працювала не покладаючи рук більше десяти років, перш ніж досягла такого успіху та популярності.

Принцеса Діана / Associated Press

Герцогиня Меган, мабуть, хотіла відразу "зняти всі вершки", але розуміла, що так не виходить.

Під час туру Австралією, про який так багато розповідав принц Гаррі і під час якого Меган так добре приймала публіка, герцогиня почувалася пригніченою. За словами Тіни, яка посилається на наближені до палацу джерела, Меган вважала всю представницьку роботу "придушенням власних поглядів".

Меган та Гаррі / Associated Press

"Це не те, як вона дивилася на свою роль, вона не розуміла сенсу цього, і для неї це було не те, чим вона хотіла займатися. Поїздка, під час якої Меган і Гаррі також відвідали Тонгу, Фіджі та Нову Зеландію, стала джерелом розбіжностей усередині "фірми"", — каже пані Браун.

Під час відвертого інтерв'ю з Опрі Вінфрі минулого року герцогиня Сассекська розповідала, що не почувалася захищеною під час цієї поїздки. На той момент вона була вагітна і сказала, що тур став поворотним моментом у відносинах з монархією.

Герцогиня Сасекська Меган та принц Гаррі / Associated Press

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