Більше не їсть це: король Чарльз відмовився від кількох продуктів у своєму раціоні заради здоров'я

Королю Чарльзу довелося змінити свої харчові звички та вподобання від того часу, як монарх почав проходити курс лікування від раку.

Не секрет, що король Чарльз — великий шанувальник органічних та сезонних продуктів, але під час відновлення здоров'я йому довелося внести одну зміну до свого раціону харчування, оскільки він продовжує боротися з хворобою.

Про це публічно розповів син королеви Камілли — Том Паркер Боулз, коли він повідомив, що король Чарльз не тільки почав їсти авокадо на обід, а й виключив червоне м'ясо зі свого раціону, посилається на його слова The Mirror.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Я не дієтолог, але я знаю, що їжа є частиною "ліків" організму. Він знає, коли отримує правильні продукти", — сказав Том.

Раніше ми розповідали, що король Чарльз завжди дуже уважно ставився до свого раціону, він багато років уникав важкої їжі, зокрема червоного м'яса, їв рибу два дні на тиждень, а також часто пропускав обід. Ще відомо, що вже кілька років, як Чарльз виключив споживання молочних продуктів і зробив він це більшою мірою з екологічних причин.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, дворецький короля Чарльза розсекретив, що насправді їсть монарх у повсякденному житті.

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