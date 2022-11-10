Більше ніколи: чому король Чарльз III не дозволить братові принцу Ендрю повернутися до суспільного життя

Не секрет, що принц Ендрю, герцог Йоркський був улюбленцем королеви Єлизавети II і всіляко сподівався, що зможе вплинути на монархиню і через якийсь час повернутися до виконання королівських обов'язків і до суспільного життя.

Але король Чарльз III, старший брат Ендрю, дав зрозуміти ще до смерті Єлизавети II, що це неможливо. Повідомляється, що Чарльз провів зустріч зі своїм молодшим братом у Біркголлі, Балморал, лише за кілька днів до смерті королеви Єлизавети II.

Тоді ще майбутній король і герцог Йоркський провели приватну зустріч, щоб обговорити повернення принца до королівських обов'язків, але Чарльз відмовився від будь-яких шансів на повернення свого молодшого брата.

"Ендрю був абсолютно приголомшений. Він завжди вірив, що є зворотний шлях. Ендрю був надзвичайно близький до королеви і багато разів намагався порушити з нею питання про своє повернення до суспільного життя". Як пише express.co.uk на зустрічі, Чарльз сказав йому, що він може піти і жити хорошим життям, але його громадське життя, як члена королівської сім'ї добігло кінця, йому сказали: "Ти повинен прийняти це", - пише видання.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Нагадаємо, після сексуального скандалу, в якому був замішаний Ендрю, королева Єлизавета II позбавила його всіх військових звань та королівського патронажу на тлі висунутих проти нього звинувачень у сексуальному насильстві. Пізніше судовий позов було врегульовано, а адвокати принца Ендрю досягли мирової угоди з Вірджинією Джуфре, яка подавала позов, заплативши їй велику суму грошей.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Однак, якщо від пані Джуфре принцу вдалося легко позбутися, то повернути собі колишню репутацію йому не вдалося.

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