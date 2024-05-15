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Більше ніколи не купить це: королева Камілла зробила гучну заяву

Більше ніколи не купить це: королева Камілла зробила гучну заяву

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Її Величність заявила, що більше не купуватиме нових предметів з хутра для свого гардеробу і це вперше було підтверджено Букінгемським палацом.

Камілла йде стопами покійної королеви Єлизавети II, яка зробила таку заяву 2019 року. Але це не виключає того, що Камілла продовжить носити те хутро, яке вже є в її гардеробі, пише express.co.uk.

Король Чарльз також відомий своїм прагненням захисту навколишнього середовища. Він заявляв, що ненавидять щось викидати, а полюбляє це лагодити. "Я не виношу жодних відходів, зокрема і харчових відходів, я б віддав перевагу знайти їм інше застосування", — пояснив якось свою позицію Чарльз британському Vogue.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Венді Гіггінс із Міжнародного товариства захисту тварин також висловилася на підтримку позиції Камілли, заявивши: "Рішення королеви Камілли відображає мораль та настрій британської громадськості".

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, пальто якого кольору королева Камілла не одягне ніколи.

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