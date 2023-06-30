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Більше таке не носить: королева Камілла в пальті відтінку, який вона вважає моторошним

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Більше таке не носить: королева Камілла в пальті відтінку, який вона вважає моторошним

Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла якось сказала, що ніколи не одягне пальто або сукню фіолетового відтінку.

Нам попалося архівне фото на якому майбутню королеву зазнімковано якраз у пальті такого кольору, який сама вона називає "менопаузальний рожево-ліловий".

Кадр було зроблено на виході з Вестмінстерського абатства, де Чарльз та Камілла були присутні на службі 26 червня 2006 року. Пальто на Каміллі було з вишивкою на комірі та рукавах, до нього вона підібрала крислатий капелюх, перлинне намисто з трьох ниток і перлинні сережки.

Чарльз та Камілла / © Associated Press
Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Сьогодні в гардеробі Її Величності королеви переважають зовсім інші відтінки вбрання. Одним із улюблених є так званий королівський синій, у вбраннях саме цього відтінку Камілла найчастіше з'являється на публіці. Але, в літній час її можна часто побачити у відтінках молочно-білого або бірюзового кольорів.

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Дата публікації
Перегляди
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