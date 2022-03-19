"Більшість ніколи добре не жила, нічого і починати": Божена Ринська висловилася про вплив санкцій на росіян

"Більшість ніколи добре не жила, нічого і починати": Божена Ринська висловилася про вплив санкцій на росіян

Російська журналістка, світська оглядачка Божена Ринська висловилася про санкції, які США та Європа вже запровадила та продовжує вводити проти РФ.

Божену запитали, чи ефективна боротьба за допомогою економічних санкцій, чи це може до чогось привести?

"Економічні санкції б'ють по нас, по 20% антипутінського електорату. Це ті люди, які звикли літати до Європи, пити каву на паризькій площі, це ті люди, які переказують гроші за кордон, це ті люди, які мають квартири, які раніше до війни дорого коштували, проти нас санкції спрацювали, але ми й так були проти, ми й так були готові виходити, ми й так не путінська більшість.

А більшість, розумієте, ніколи добре не жила, нема чого й починати. Що вони мають? Їхні квартири, які коштували три копійки, ну тепер вони, коштують півтори копійки. Ті, у кого діра в кишені і воша на аркані їм втрачати нічого. Їм нема чого втрачати, тому санкції по них практично не б'ють", — сказала Божена.

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