Бірманська рубінова тіара: чим особлива прикраса Єлизавети II, яку одягла на банкет Камілла

Королева Камілла з'явилася на державному бенкеті на честь імператорського подружжя Японії в бірманській рубіновій тіарі, що раніше належала покійній королеві Єлизаветі II. Що це за тіара і чим вона особлива?
Її Величність носила цього дня розкішну білу сукню з вишивкою від Fiona Clare, яку вона поєднала зі срібними туфлями на підборах та срібним клатчем. А доповнила образ тіарою, діамантовим намистом та відповідним набором сережок та браслета з рубінами та діамантами.
Бірманська рубінова тіара була замовлена ювелірному будинку Garrard & Co 1973 року, каміння для прикраси було взято з особистої колекції королеви. Тіара створена у вигляді вінка з троянд, пелюстки якого складають срібло та діаманти, а в центрі квітів – кластери золота та рубінів. Загалом у тіарі використовується 96 рубінових каменів. Спочатку камені були частиною намиста, яке принцесі Єлизаветі 1947 року як весільний подарунок подарували жителі Бірми. Бірманці вважали, що рубіни допомагають захистити власника від 96 хвороб, що вражають людський організм, таким чином бажаючи принцесі довгих років та міцного здоров'я.
Оцінюється ця тіара приблизно 7 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 8,5 мільйонів доларів).
Дружина короля Чарльза III віддала шану своїм гостям, одягнувши вбрання та доповнивший його прикрасами в національних кольорах Японії - білому і червоному, а також вперше одягла на банкет орден королівської сім'ї з портретом свого чоловіка короля Чарльза III, поряд з яким носила орден королеви Єлизавети II.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про тіару "Дівчат Великої Британії та Ірландії", яку королева Камілла також носила на бенкет.
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