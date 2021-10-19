Битва червоних луків: герцогині Кейт і Камілла вирішили затьмарити королеву

Невістка королеви Єлизавети II — герцогиня Корнуольська Камілла не єдина, хто вирішила наслідувати приклад монархині і вибирати для своїх виходів яскраві образи.

74-річна герцогиня Камілла нещодавно супроводжувала свого чоловіка принца Чарльза і королеву Єлизавету II в поїздці до Кардіффа, в Уельс. Там вони були присутні нацеремонії відкриття шостої сесії Senedd в The Senedd — валлійського парламенту. Цього дня публіка побачила Каміллу в дуже красивому червоному пальті і капелюсі-таблетці з червоною квіткою. Аутфіт герцогині доповнила маленька шкіряна сумка, чорні шкіряні туфлі на підборах і рукавички.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

А сьогодні 39-річна дружина принца Вільяма — герцогиня Кембриджська Кетрін прибула на запуск кампанії Taking Action on Addiction в Лондоні і була теж одягнена в червоний лук. На ній була червона водолазка, плісована червона спідниця-міді, бежеві туфлі-човники від Ralph Lauren і мініатюрна сумка в руках від бренду DeMellier.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

У королеви Єлизавети II є правило, вона одягає яскраві вбрання для того, щоб не залишатися непоміченою в натовпі. І, схоже, обидві її невістки слідують її прикладу.

Герцогиня Кембриджська і герцогиня Корнуольська / Getty Images

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