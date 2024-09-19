Битва образів: принцеса Оранська одягла таку ж сукню, як і Сара Йоркська

Нідерландська принцеса та британська герцогиня з'явилися на публіці в однакових сукнях.

Принцеса Катаріна-Амалія днями відвідала державне відкриття парламенту в Гаазі, де з'явилася у сукні смарагдового кольору Safiyaa з кейпнакидкою, із золотим клатчем Jacquemus і з чорними рукавичками, які тримала в руках, взула Амалія золоті босоніжки Stuart Weitz.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

У такій самій сукні нещодавно на червоній доріжці з'явилася британська герцогиня Сара Йоркська. Вона відвідала благодійний галавечір на підтримку охорони навколишнього середовища у Швеції.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Того дня Сара також сяяла в сукні Safiyaa з пікантним вирізом на декольте та кейпнакидкою, поєднуючи вбрання зі смарагдовими туфлями-човниками на підборах та мініатюрним замшевим клатчем до тону.

Принцеса Оранська та Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

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