Битва образів Юлії Тимошенко: біла сорочка vs чорна водолазка

Народна депутатка продемонструвала у стінах парламенту два ділові аутфіти у класичних кольорах.

Одна із найстильніших жінок у Верховній Раді - Юлія Тимошенко - у новому 2022 році продовжує демонструвати у стінах парламенту красиві ділові образи.

Приміром, учора, 27 січня, нардепка постала у класичному діловому аутфіті. Вона поєднала білу сорочку із чорною спідницею довжини міді. На манжетах сорочки були елегантні срібні застібки з чорним камінням.

Юлія Тимошенко / УНІАН

Лук Юлія Володимирівна доповнила чорними туфлями на шпильках, оптичними окулярами у темній оправі і улюбленою зачіскою – низьким хвостом.

Юлія Тимошенко / УНІАН

А днем раніше пані Тимошенко прийшла на роботу в образі, в якому також поєднала класичні кольори. На ній була чорна водолазка і біла спідниця-олівець.

Юлія Тимошенко / УНІАН

На руці у неї були браслети, у вухах - лаконічні сережки, на обличчі – ті самі оптичні окуляри у чорній вишуканій оправі.

Юлія Тимошенко / УНІАН

Юлія Тимошенко / УНІАН

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