Битва жінок короля Чарльза: як принцеса Діана в леопардовому купальнику затьмарила Каміллу в день її ювілею

Принцеса Уельська Діана в тому далекому липні 1997 року зробила все можливе, щоб зіпсувати 50-річний ювілей своїй споконвічній суперниці Каміллі Паркер-Боулз.

18 липня її колишній чоловік принц Уельський Чарльз вирішив організувати для своєї коханої Камілли Паркер-Боулз вечірку з нагоди її 50-річчя. Захід мав відбутися у Хайгроуві. Принцеса Діана знала про це і їй дуже хотілося затьмарити цей захід за будь-яку ціну. На той час вона знаходилася на відпочинку в Сен-Тропе зі своїм бойфрендом Додді Аль-Фаєдом. Принцеса знала, що їх переслідують папараці, тому вона вдягла сміливий купальник у леопардовий принт від Gottex та спеціально вийшла до них попозувати. Чи варто говорити, що наступного дня знімки були на перших шпальтах британських таблоїдів.

Принцеса Діана на відпочинку в Сен-Тропе, 17 липня 1997 року / Фото: Getty Images

Як згадує Daily Mail, пишне святкування і день народження Камілли, що відзначалося днем ​​пізніше, було б із захопленням зустрінуте пресою, якби пустотлива принцеса Діана не вирішила витіснити свою колишню суперницю з перших шпальт газет таким екстравагантним способом.

Камілла Паркер-Боулз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса, 17 липня 1997 року, в купальнику з леопардовим принтом, яка відпочивала зі своїм бойфрендом Доді Аль-Файєдом на віллі його батька на півдні Франції, була сфотографована папараці, коли вона навмисне бавилася в морі та на пляжі. У ту поїздку разом із нею були й її сини – принци Вільям та Гаррі.

Принцеса Діана на відпочинку в Сен-Тропе, 17 липня 1997 року / Фото: Getty Images

Це була остання яскрава публічна поява Діани перед пресою. Лише через шість тижнів принцеса Уельська та Доді загинули в автокатастрофі в Парижі. Але її фотографії в купальнику Gottex збереглися до наших днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принцесу Шарлотту не назвали на честь її бабусі Діани.

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