Благодійний аукціон на підтримку України: у Каннах пішли з молотка картини художника Івана Марчука

Благодійний аукціон на підтримку України: у Каннах пішли з молотка картини художника Івана Марчука

У Каннах під час кінофестивалю провели благодійний вечір на підтримку українського кіно.

Скільки вдалося зібрати та хто прийшов підтримати Україну, розповіла кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Гості на Каннському кінофестивалі відвідали аукціон, де змагалися за розкадровки до стрічки "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова та картини Івана Марчука. Художник розповів, що під час війни виїхав з Києва до Відню евакуаційним потягом.

"Що можна взяти за півгодини, розумієте? Багато чого просто полишив і взяв під руки шо можна підняти невелике", - говорить художник. "У Відні я не малюю Україну. У Відні я зараз почав новий стиль. 15-й стиль, 15 технологію я придумав, роблю невеликі картини аквареллю, бо я ще не маю майстерні", - розповів Марчук.

У Каннах в історичній будівлі - віллі Ротшильда влаштували благодійний вечір на підтримку українського кіно. Ведучі заходу - Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

"Цього року в Каннах надзвичайно важливо привертати увагу до проблем України, до тієї жахливої війни. До злочинів російської армії в Україні. Тому що як ми знаємо на Каннському фестивалі трошечки ліберазують російську культуру і ось такі заходи дуже потрібні для того, щоб ще раз сказати про те, що відбувається в нашій країні", - розказує ведуча Катерина Осадча.

Її чоловік Юрій Горбунов додає: "Будуть збиратися кошти на підтримку тих кінематографістів, які зараз на фронті, це кошти для підтримки українського кіно, яке як і більшість сфер в нашій країні страждає".

Серед гостей - українська супермодель Аліна Байкова, яка спеціально приїхала з США на кінофестиваль. Днями вона виходила на червону доріжку у яскравій сукні та з прапорцем України в руках.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Також серед гостей дизайнерка зі Львова Олена Даць, прима-балерина Христина Шишпор, режисерка Антоніна Ноябрьова, дипломати та чиновники – консул України у Франції та заступник мера Канн.

Розважав гостей аукціона гурт KAZKA. Вокалістка Олександра Заріцька розповіла, що наразі їй дуже важко співати.

"Дуже важко співати, дуже важко танцювати, але ти мусиш це робити для того, щоб показати, яка Україна класна", - говорить співачка.

Картини видатного художника Івана Марчука до свого майбутнього будинку придбав бізнесмен з Харкова. За вечір вдалося зібрати 50 тисяч євро. Ведучий Юрій Горбунов завершив вечір словами:

"Перемога зовсім скоро. Слава Україні! Героям Слава! Дякуємо всім вам".

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