Благодійний проєкт українців підтримали світові знаменитості

Команда українських маркетологів створила бренд футболок з патріотичними принтами та залучила понад 250 тисяч грн на підтримку українців

Українська команда, частина з якої базується у Лондоні, запустила соціальне підприємство Stand4ukraine. 100% від прибутку йде на підтримку України через перерахування коштів в перевірені фонди та прямі закупівлі для потреб армії.

Проєкт функціонує під гаслом "Being silent = agree" для привернення уваги до антилюдяних подій та збору фінансових коштів на допомогу українським військовим та гуманітарним організаціям.

Stand4ukraine – це футболки та худі з недвозначними проукраїнськими принтами, талановитими роботами художників та ілюстраторів з усього світу. Також на своєму сайті Stand4ukraine пропонують здійснити прямий грошовий переказ у вищезгадані організації.

Проєкт підтримали світові знаменитості: фешнілюстратор Девід Даунтон надав свій принт "Ukraine" та підтримав у своєму блозі; акторка і діва бурлеску Діта фон Тіз замовила футболки для свого шоубалету і розповіла про проєкт у своєму Instagram, мама Ілона Маска - Мей Маск, данська супермодель Гелена Крістенсен, британська акторка, зірка серіалу "Гра престолів" - Гвендолін Крісті та італійська акторка Алессандра Мастронарді - підтримали репостом у соцмережі. Розповіла своїм підписникам про благодійний проєкт і українська супермодель Алла Костромічова.

Бурлеск-балет Діти фон Тіз і художник Девід Даунтон у футболках Stand4ukraine

До слова, за три тижні з моменту запуску проєкту вдалося перевести на цільові збори понад 250 тисяч гривень. На сьогоднішній день Stand4ukraine зробили три донації з залучених коштів: у благодійний фонд "Повернись живим" та Товариство Червоного Хреста, а також закупили і передали ЗСУ 12 тепловізорів. Аналізуючи поточні темпи розвитку проєкту, команда планує за наступний місяць залучити та передати ще мільйон гривень на підтримку армії.

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