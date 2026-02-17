ТСН у соціальних мережах

Благодійна кухня, якою опікувалася Меган Маркл, заявила про своє закриття

Благодійна організація Меган Маркл, яка займається роздачею продуктів харчування, більше не працює.

Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Стало відомо, що Hubb Community Kitchen — волонтерська група, створена після трагедії у Гренфеллі та підтримана герцогинею Сассекською, тихо зачинила свої двері.

Громадський простір був створений мечетями Аль-Манар, які вижили після пожежі 14 червня 2017 року, щоб надати притулок і домашню їжу сім'ям загиблих у західному Лондоні.

Меган Маркл на кухні Hubb Community Kitchen / © Getty Images

Меган Маркл на кухні Hubb Community Kitchen / © Getty Images

44-річна Меган у своєму першому самостійному проєкті як королівська особа активно просувала благодійну організацію, допомагаючи їй опублікувати власну книжку: «Together Our Community Cookbook» з передмовою від герцогині всередині.

Кулінарна книжка, в якій були представлені фотографії Меган під час приготуванням їжі та жінок-волонтерок, що обіймаються з нею, була названа свідченням активної участі монархії в житті суспільства, а зібрані 210 000 фунтів стерлінгів дозволили перепроєктувати кухню групи, пише Daily Mail.

Дійсно, герцогиня влаштувала спеціальний обід у Кенсінгтонському палаці з нагоди презентації книжки, на яку її мати Доріа Рагланд прилетіла із США. Тоді Меган сказала: «Я відразу відчула зв'язок із цією громадською кухнею, це місце, де жінки можуть сміятися, горювати, плакати та готувати разом».

Меган Маркл на кухні Hubb Community Kitchen / © Getty Images

Меган Маркл на кухні Hubb Community Kitchen / © Getty Images

У третю річницю пожежі, яка забрала життя 72 людей, герцогиня потрапила в заголовки новин, коли за відеозв'язком з Лос-Анджелеса віддала шану жінкам із суспільної кухні, назвавши їхню роботу «любов'ю в дії».

Востаннє герцогиня зверталася до Hubb Kitchen у червні 2022 року з нагоди п'ятої річниці пожежі. Від того часу, схоже, ініціатива, що символізувала підхід Меган до виконання королівських обов'язків, пішла на спад.

