Благодійна організація Сари Фергюсон закривається: в чому причина

Сара Фергюсон / © Associated Press

Організація оголосила про закриття «на невизначений термін» через кілька днів після того, як ім’я Сари Фергюсон фігурувало в останніх публікаціях електронних листів з Джеффрі Епштейном. Фонд Сари було засновано 2020 року для «підтримки благодійних організацій у всьому світі» і тепер оголосив про своє закриття.

Минулого тижня Міністерство юстиції США оприлюднило електронні листи, які, мабуть, свідчать про те, що Сара підтримувала зв’язок із покійним сексуальним злочинцем Епштейном.

Сара, колишня дружина Ендрю Маунтбаттена Віндзора, заявила, що її надихнуло на створення фонду Sarah’s Trust те, що вона стала бабусею та захотіла «зробити все можливе, щоб покращити стан світу, який ми залишаємо нашим онукам», як зазначено на сайті фонду, пише Hello!.

Представник організації заявив: «Наша голова Сара Фергюсон та опікунська рада дійшли згоди, що з жалем благодійна організація незабаром закриється на невизначений термін. Це обговорювалося та готувалося протягом кількох місяців». Фонд не назвав офіційної причини свого рішення про закриття, але очевидно, що вона пов’язана з файлами Епштейна.

Раніше колишню герцогиню Йоркську виключили з цілого списку благодійних організацій минулого року після попередніх викриттів про її зв’язки з Епштейном.