Блискнула голим животом: принцеса Марія-Олімпія на показі бренду, який оскандалився у Парижі

Старша дочка грецького принца Павла та кронпринцеси Марії-Шанталь відвідала показ колекції Louis Vuitton сезону осінь-зима 2023-2024 у Парижі. Перед камерами фотографів Марія-Олімпія з'явилася у вкороченому чорному топі у кольорову смужку, показавши свій плоский живіт і в чорних штанях-кльошах. Лук принцеса доповнила лакованими бордовими туфлями на платформі та високих підборах та молочно-білою сумкою на короткій ручці від Louis Vuitton.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Associated Press

Принцеса Марія-Олімпія обрізала своє довге біляве волосся і зробила стрижку бобкаре, у неї на обличчі був дуже легкий макіяж, а у вухах виблискували невеликі сережки-кільця. У дівчини був світлий манікюр, а на зап'ясті тонкий браслет.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на показі французького бренду також сяяла зірка "Ейфорії" та "Дюни" – акторка Зендея. Вона прийшла на модне шоу у хижому образі.

Зендея / Фото: Associated Press

Але незважаючи на те, що показ Louis Vuitton відвідало багато зірок, буквально за день до заходу бренд оскандалився через недоречну рекламу, яку опублікував у Twitter.

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