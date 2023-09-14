Блискнула пупком і знову оконфузилася: леді Вікторія Герві на світській тусовці

Леді Вікторія Герві відвідала дебютну виставку Zara Muse "Сяюча стійкість" у галереї Grove Gallery Лондоні.

На захід знаменитість приїхала у чорному короткому жакеті та штанях з низькою посадкою, блиснувши своїм пупком, доповнивши аутфіт сріблястими ботильйонами на підборах та мініатюрною сумкою, яку тримала в руках.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Леді Вікторія зробила об'ємний макіяж та зачіску, а от ніготь на пальці так і не наростила назад. Без нігтя аристократка з'являється на публіці не вперше. Під час 80-го Венеційського кінофестивалю світську левицю також підвів манікюр.

Манікюр леді Вікторії Герві / Фото: Getty Images

Як і два тижні тому на великому пальці руки жінки не було нарощеного нігтя, оскільки на решті були довгі нігті зі світлим гель-лаком. Леді Вікторія мабуть його зламала, а часу відновити ще не знайшла у своєму щільному розкладі світських тусовок.

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