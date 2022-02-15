Блискнув голим торсом: брат леді Кітті Спенсер знявся у пікантному фотосеті

18-річний брат леді Кітті Спенсер — Семюель Ейткен — йде стопами своєї сестри і робить кар'єру в модельному бізнесі. Це його перший фотосет такого масштабу, кадрами поділилися на сторінці Tatler в Instagram.

На одному зі знімків красень Семюель заскочений з голим торсом. Під час бесіди він розповів, що рідко прикриває свій прес вдома: "Велику частину часу, коли я вдома, на мені рідко навіть є футболка, я лише у шортах, бо може бути досить спекотно". Я як Тарзан", а ще поміркував про те, як на його розвиток вплинули старші сестри і брати: "Кітті, Еліза та Амелія зіграли дуже важливу роль у дитинстві, вони мене розпестили", — сказав Семюель, пише Daily Mail. З леді Кітті хлопець у дуже близьких стосунках, саме він замість батька Кітті вів її до вівтаря, коли вона виходила заміж минулого року.

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В інтерв'ю хлопець розповів, що має плани на вступ до Единбурзького університету, який раніше відвідував його 27-річний брат Луї Спенсер.

Семюель — син Вікторії Ейткен, яка раніше була одружена з братом принцеси Діани графом Спенсером, та її другого чоловіка Джонатана Ейткена. Раніше стало відомо, що хлопець підписав контракт із південноафриканським модельним агентством 20 Model Management. Його Instagram вже рясніє різноманітними знімками з фотосетів. На сторінках Tatler Семюель з'явився разом із мамою.

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