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Блискучий вихід: королева Сільвія відвідала світську церемонію у Берліні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1141
Час на прочитання
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Блискучий вихід: королева Сільвія відвідала світську церемонію у Берліні

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Шведська королева Сільвія днями приїздила до Берліна, де на вихідних відвідала світський захід.

Її Величність королева відвідала галаконцерт "Ein Herz fuer Kinder" у Studio Berlin Adlershof Берліні і сяяла як на сцені, так і на червоній доріжці.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

78-річна дружина короля Швеції Карла Густава мала просто розкішний вигляд в зеленого кольору топі з розсипом каменів та страз та чорних штанях-кльош. Лук свій Сільвія доповнила чорними туфлями-човниками на підборах, взуття було усипане прозорим камінням.

На груди Сільвія пришпилила брошку-квітку і такі самі квіткові сережки одягла у вуха. Очі королівська особа підкреслила ледь помітно зеленими тінями, а на губи нанесла рожевого блиску. Укладання королеви також була бездоганним. На пальці виблискував перстень, кілька браслетів було на зап'ястях, а також світлий манікюр.

Королева Сільвія та Урсула фон дер Ляєн / © Getty Images
Королева Сільвія та Урсула фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

На сцені королева Сільвія сяяла поруч із головою єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. 64-річна політикиня одягла сукню з вирізом на декольте та взула туфлі-човники.

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Дата публікації
Перегляди
1141
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