Блискучий вихід: принцеса Уельська покрасувалася в кадрі в ефектній червоній сукні

Принцеса Уельська готується до майбутнього концерту, який буде називатися "Королівські гімни: разом на Різдво" і повністю буде присвячений пам'яті королеви Єлизавети II.

Кетрін у блискучій червоній сукні від Needle & Thread, вартістю 564 долари, її принцеса носить від 2020 року. Дизайн під назвою "Аврора" виконаний з тюлю з А-силуетом, розшитим паєтками. Також у принцеси Уельської красиво укладено хвилями волосся та макіяж на обличчі.

Кадрами зі знімань проморолика поділилися в офіційних акаунтах принца та принцеси Уельських у соціальних мережах.

"Приєднуйтесь до нас напередодні Різдва на особливій службі у Вестмінстерському абатстві, повній святкових гімнів і прекрасних моментів, оскільки ми святкуємо те, що робить цю пору року особливою", - каже Кейт у промо, яке вийшло в ефір у неділю ввечері.

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Святковий захід, організований принцесою Кейт, також збере разом інших членів королівської сім'ї з благодійним персоналом, громадських волонтерів, передових працівників, військовослужбовців та багатьох інших, щоб "відсвяткувати радість, яку може принести людське спілкування", — йдеться у повідомленні Букінгемського палацу.

Нагадаємо, цього року гімн присвячений Її Величності королеві Єлизаветі II і тим цінностям, які її Величність демонструвала протягом усього свого життя, включаючи обов'язок, співчуття, віру, служіння, доброту, співчуття та підтримку інших.

Минулого року Кетрін сама сіла за фортепіано, щоб продемонструвати свої музичні навички та здивувала публіку. Чекаємо на якийсь перформанс від неї і цього року.

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