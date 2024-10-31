Блиснула декольте: Єва Лонгорія в нюдовій сукні та пальті з'явилася на публіці

Акторка була одягнена у бежеву сукні, що підкреслює її декольте з пишною спідницею, яку поєднувала з вовняним пальтом кольору вівсянки та босоніжками на шпильках відтінку металік та із зав'язками навколо щиколотки.

У Єви було розпущене волосся, у вухах виблискували сережки з діамантами, вона зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи олівцем та помадою. На пальцях у Лонгорії було кілька каблучок із діамантами.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

А днями знаменитість заскочили дорогою на шоу "Доброго ранку, Америко" на каналі ABC. Для виходу на публіку Єва тоді обрала білу об'ємну сукню з V-подібним вирізом на декольте та довгими рукавами, поєднуючи вбрання зі шкіряними гостроносими туфлями-човниками на підборах.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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