Блиснула декольте: Єва Лонгорія в нюдовій сукні та пальті з'явилася на публіці

49-річна Єва Лонгорія постала перед камерами папараці у пікантному луку.
Акторка була одягнена у бежеву сукні, що підкреслює її декольте з пишною спідницею, яку поєднувала з вовняним пальтом кольору вівсянки та босоніжками на шпильках відтінку металік та із зав'язками навколо щиколотки.
У Єви було розпущене волосся, у вухах виблискували сережки з діамантами, вона зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи олівцем та помадою. На пальцях у Лонгорії було кілька каблучок із діамантами.
А днями знаменитість заскочили дорогою на шоу "Доброго ранку, Америко" на каналі ABC. Для виходу на публіку Єва тоді обрала білу об'ємну сукню з V-подібним вирізом на декольте та довгими рукавами, поєднуючи вбрання зі шкіряними гостроносими туфлями-човниками на підборах.
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