Блиснула коліном: королева Летиція з'явилася в ефектному образі на кінофестивалі

Її Величність обрала для престижного кінофестивалю вбрання від демократичного бренду.

Королева Іспанії Летиція завітала на кінофестиваль Opera prima: Ciudad de Tudela, який проводився в кінотеатрі міста Наварро. Фільми демонструються у кінотеатрі Moncayo Cinema. Цьогорічний фестиваль проводиться на честь іспанської кінорежисерки Пілар Міро.

Захід був створений з метою просування, популяризації та нагородження іспанських режисерів.

Перед публікою Її Величність з'явилася в образі із родзинкою, оскільки одягла картату, плісовану довгу спідницю від бренду H&M, створену в колаборації з брендом TOGA. Особливість спідниці в тому, що в зоні коліна вона мала круглий виріз, що відкривав ногу королеви.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Летиція доповнила образ лаконічною чорною кофтою, крокодиловими туфлями на підборах з невеликим бантом від Magrit, а також квадратною сумкою на короткій ручці від Giorgio Armani.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Аутфіт королеви завершили золоті сережки, макіяж і просте укладання — вона просто розпустила і вирівняла волосся, яке воліє не фарбувати. У королеви помітна сивина, але вона належить до публічних особистостей, хто цим не дуже стурбований.

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