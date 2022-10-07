Блиснула ногами в мінісукні: британська аристократка леді Вікторія Герві повеселилася в клубі

Зірка червоних доріжок, яка любить носити відверті вбрання, всіляко демонструючи свою струнку фігуру, запросила гостей до лондонського нічного клубу Tramp, щоб відсвяткувати день народження.

Іменинниця сяяла на паті в обтислый мінісукні відтінку металік від Philipp Plein, доповнивши лук босоніжками в тон на високих підборах.

Біляве волосся леді Вікторія уклала, зробила дуже насичений макіяж, і одягла золоті сережки незвичайної форми.

Видання Daily Mail написало, що Вікторія Герві планувала стати мамою і сама зізналася, що кілька років тому заморозила яйцеклітини, а також знайшла донора-чоловіка. Але потім трапилася пандемія коронавірусу і вона вирішила відкласти цю ідею.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

"У мене був друг, який збирався стати моїм донором сперми. Він збирався брати участь у житті моєї дитини, але як друг, а не партнер. А я повинна була бути вагітна зараз. Але потім трапився COVID, що стало великим ударом, але, оглядаючись назад, я дуже вдячна, що не зробила цього з цією людиною. Він просто виявився не тим", — поділилася своїм сумним досвідом тусовщиця.

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