Блиснула пікантним декольте: леді Амелія Віндзор на церемонії в Королівському Альберт-Холі

27-річна дівчина позувала перед камерами фотографів у лондонському Королівському Альберт-Холлі в елегантній чорній сукні з глибоким вирізом на декольте та тонкій бретельці навколо шиї. З таким пікантним декольте ми бачимо Амелію вперше. У сукні був довгий шлейф і доповнила вона її туфлями на платформі і підборах. У руках дівчина тримала чорний клатч на золотому ремінці-ланцюжку.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Associated Press

Леді Амелія зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на своїй природній красі, волосся зібрала в пучок, залишивши кілька пасм спереду. А з прикрас на ній був золотий ланцюг на шиї, такий самий браслет та каблучка.

Також на заході були присутні племінниці-близнючки принцеси Діани — леді Амелія та Еліза Спенсери. Сестри одяглися в сукні від Alberta Ferretti. На Амелії була чорна максісукня і в руках клатч з розсипом каміння, а її сестра одягла чорно-сріблясту, розшиту дрібним камінням і підібрала однотонний чорний клатч.

Леді Амелія та Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

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