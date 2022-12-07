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Блиснула пікантним декольте: леді Амелія Віндзор на церемонії в Королівському Альберт-Холі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Блиснула пікантним декольте: леді Амелія Віндзор на церемонії в Королівському Альберт-Холі

Леді Амелія Віндзор / Фото: Associated Press

Днями в Лондоні відбулася церемонія вручення нагород British Fashion Awards 2022. Її відвідали багато зірок, зокрема й двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II – леді Амелія Віндзор.

27-річна дівчина позувала перед камерами фотографів у лондонському Королівському Альберт-Холлі в елегантній чорній сукні з глибоким вирізом на декольте та тонкій бретельці навколо шиї. З таким пікантним декольте ми бачимо Амелію вперше. У сукні був довгий шлейф і доповнила вона її туфлями на платформі і підборах. У руках дівчина тримала чорний клатч на золотому ремінці-ланцюжку.

Леді Амелія Віндзор / © Associated Press
Леді Амелія Віндзор / Фото: Associated Press

Леді Амелія зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на своїй природній красі, волосся зібрала в пучок, залишивши кілька пасм спереду. А з прикрас на ній був золотий ланцюг на шиї, такий самий браслет та каблучка.

Також на заході були присутні  племінниці-близнючки принцеси Діани — леді Амелія та Еліза Спенсери. Сестри одяглися в сукні від Alberta Ferretti. На Амелії була чорна максісукня і в руках клатч з розсипом каміння, а її сестра одягла чорно-сріблясту, розшиту дрібним камінням і підібрала однотонний чорний клатч.

Леді Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images
Леді Амелія та Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
573
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