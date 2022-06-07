Блиснула прокачаним трицепсом: іспанська королева на церемонії передачі державного прапора

Королева Летиція перебуває у чудовій формі та демонструє чудове почуття стилю на кожному публічному виході.

Сьогодні, о 7 червня, у Картахені королева Іспанії Летиція була присутня на церемонії вручення державного прапора "Спеціальним військово-морським силам" у доку Гуана Себастьяна Елькано.

На урочистий захід королева вдягнулась в біло-блакитній гамі. Літіцая була в білій ажурній довгій сукні без рукавів, до якої вдягла блакитні гостроноси слінгбеки і доповнила вбрання блакитним клатчем. Ювелірні прикраси із білого золота, діамантів та блакитних сапфірів чудово вписалися в образ.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Фасон сукні Летиції дозволив продемонструвати чудово прокачані рельєфні руки 49-річної королеви. Очевидно, що Летиція багато часу проводить у спортзалі і дуже ретельно дотримується дієти.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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