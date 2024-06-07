Блиснула сосками і зовсім забула про манікюр: принцеса Євгенія на весіллі Г'ю Гросвенора

Принцеса Йоркська Євгенія відвідала весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон, яке відбулося сьогодні у Честерському соборі.

Г'ю – найкращий друг принца Гаррі, герцога Сассекського, але так сталося, що принц не зміг бути присутнім на його святі через те, що там з'явився його брат Вільям. Також серед гостей було помічено принцесу Йоркську Євгенію.

Принцеса Євгена на весіллі Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

34-річна принцеса одяглася в оливкову сукню-міді з плісованим подолом від JOSEPH, взула замшеві туфлі тілесного кольору з перехрещеними зав'язками від улюбленого бренду Меган Маркл Aquazzura, доповнила лук маленьким плетеним клатчем кольору слонової кістки Anya Hnya.

Євгенія зробила гарне укладання хвилями та макіяж, одягла золотий ланцюжок та кілька золотих каблучок на пальці. Деякі королівські оглядачі звернули увагу, що під тонкою тканиною сукні принцеси було видно її соски.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Також ми звернули увагу на те, що Євгенія не подбала про свій манікюр, він мав зовсім неохайний вигляд. Мабуть, молода мати двох дітей так сильно замоталася, що зовсім забула сходити до майстра.

Манікюр принцеси Євгенії / Фото: Getty Images

На весіллі також з'явився принц Вільям. Він узяв на себе одну з головних ролей замість Гаррі і, власне, через це герцог Сассекський і відмовився їхати на захід до свого друга.

Принц Вільям на весіллі Х'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Хенсон у Честерському соборі в Честері / Фото: Getty Images

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