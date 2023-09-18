Блиснула великими грудьми: британська реперка у бікіні вийшла на вулиці Лондона

Стеффлон Дон у зухвалому луку зібралася на фешншоу.

Британська реперка Стеффлон Дон потрапила до об'єктивів папараці дорогою на показ Mains Show By Skepta, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.

Жінка з'явилася на вулицях Лондона у білому ліфі від бікіні із металевою фурнітурою, який чудово підкреслив її пишний сексуальний бюст.

Стеффлон Дон / Фото: Getty Images

Зверху Дон одягла сірий вкорочений жакет у смужку із білими вставками, які імітували розстебнуту сорочку. Верх вона скомбінувала із сірою смугастою мініспідницею і чорними ботфортами на екстремально високій платформі. У руці зірка тримала невелику чорну сумочку.

Стеффлон розпустила волосся, одягла на обличчя ефектні окуляри у срібній оправі з декором, шию прикрасила намистом із металевими деталями і завершила лук довгим манікюром кольору металік.

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