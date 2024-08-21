Близький друг принца Гаррі розкрив секрет про герцога Сассекського: що він сказав

Ім'я друга не називається, але західна преса пише, що це близька людина для Гаррі, яка живе у Великій Британії.

За словами цього не названого "друга", принц Гаррі дуже сумує за Великою Британією і хоче, щоб їм знову "захоплювалися", як раніше.

Принц Гаррі справді був улюбленцем публіки, а ще улюбленцем своєї бабусі королеви Єлизавети ІІ. Але у своїй книжці мемуарів він несподівано розповів, що всі роки життя в Британії дуже часто страждав і втомився від переслідувань папараці та фотографів. Але його друг вважає, що Гаррі сумує за тією любов'ю і прихильністю, які він отримував від британської публіки, перш ніж відійти від королівських обов'язків у січні 2020 року, пише журнал ok!.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У Лондоні герцог Сассекський був востаннє у травні 2024 року на службі на честь 10-річчя "Ігор нескорених". А ось на прощання з чоловіком своєї тітки Джейн до Лондона принц вирішив не їхати, оскільки не почувається безпечно на батьківщині.

Джейн Феллоуз, принц Гаррі та Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Гаррі та Меган повернулися з туру Колумбією, де танцювали сальсу і цілувалися на публіці.

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