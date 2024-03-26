Близький друг принцеси Кейт розповів, чому вона наважилася записати відео та розповісти про свій діагноз

22 березня Кейт Міддлтон оприлюднила відео, в якому розповіла про свої проблеми зі здоров'ям. Кожне слово для своєї промови Кейт написала сама. Близький друг принцеси розповів Times, що рішення Кейт зробити заяву було викликано її побоюваннями щодо своїх стосунків із публікою та бажанням їх втішити.

"Це дозволило їй безпосередньо звернутися до публіки, яка в переважній більшості завжди була з нею та її сім'єю і не вірила в плітки. Вона написала кожне слово, все склалося дуже швидко", — каже близький друг принцеси, цитує його слова видання express.

Вибір часу було визначено прагненням Кейт придушити подальші спекуляції про її здоров'я та шлюб, оскільки її діагноз раку означав, що вона не повернеться до королівських обов'язків так швидко, як очікувалося.

"За останні кілька тижнів змінилося відчуття, яке у неї було: "У мене не буде нормального повернення на роботу після Великодня, на яке всі чекають", — говорить він.

Тому принцеса відчувала себе зобов'язаною поділитися своїм станом, щоб дати надію та солідарність іншим, які переживають такі ж проблеми, і запевнити світ, що вона "здорова і стає сильнішою з кожним днем".

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Зараз Кейт та Вільям з дітьми перебувають в Анмер-голі в Норфолку, де проводять весняні канікули.

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