Блондинка з гарними очима: що відомо про дівчину, яка представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2022"

Блондинка з гарними очима: що відомо про дівчину, яка представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2022"

Власниця титулу "I Віце-Міс Україна Всесвіт"-2021 - Вікторія Апанасенко - представить Україну на міжнародному конкурсі краси.

У зв’язку із повномасштабною війною в Україні, оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" відмовився від традиційного святкового шоу цьогоріч. Порадившись із партнерами з Miss Universe (США), прийняли рішення передати офіційний титул "Міс Україна Всесвіт"-2022 Вікторії Апанасенко, яка стала "I Віце-Міс Україна Всесвіт"-2021. Тож Вікторія представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"-2022.

Вікторія Апанасенко/Пресслужба

"Нашій країні наразі не до свята, але нам потрібно використовувати усі можливі засоби, щоб привернути увагу до подій, які відбуваються в Україні. Саме тому ми вирішили не втрачати можливість представити країну у всесвітньому фіналі відомого конкурсу "Міс Всесвіт", який має 70-річну історію та транслюється у кожній країні світу. Наша місія на міжнародній арені - розповісти історію нашої країни та боротися за правду і мир на культурному фронті, закликаючи світову спільноту почути голоси нашого народу та закликати зупинити росію та її жорстоку загарбницьку війну. Ми їдемо боротися не за красу, а за перемогу", - сказала президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

28-річна Вікторія Апанасенко чудово зарекомендувала себе протягом цього року: вона активно бореться за перемогу України на інформаційному фронті та займається волонтерською діяльністю.

Вікторія допомагає одному зі столичних закладів готувати їжу для батальйону ЗСУ та київським бабусям і дідусям, які залишились самі, без родичів.

Вікторія Апанасенко/Пресслужба

Вікторія Апанасенко/Пресслужба

Разом із подругою вона також займається адресною допомогою продуктами харчування, медикаментами і засобами гігієни для дітей, людей похилого віку та внутрішньо переміщених осіб.

Вікторія Апанасенко/Пресслужба

Спочатку вони розвозили набори із допомогою Києвом, а пізніше почали доставляти адресну допомогу в найбільш постраждалі від воєнних дій містечка Київської області – Ірпінь, Бучу та Гостомель. Таким чином, подругам вдалося допомогти вже понад сотні родин.

Вікторія Апанасенко/Пресслужба

Вікторія закінчила факультет психології КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота". Обрала цей фах, тому що завжди мала щире бажання сприяти вирішенню соціальних проблем, що існують у нашому суспільстві та мати можливість допомагати вразливим верствам населення. Дівчина - професійна модель і зараз активно підтримує українські бренди, співпрацюючи з талановитими дизайнерами.

Вікторія вільно володіє українською та англійською мовами. З дитинства займалася художньою гімнастикою, бальними та сучасними танцями, малюванням, брала участь у конкурсах читців поезії та прози. Пише вірші та готує до випуску власну книгу поезії.

Вікторія Апанасенко/Пресслужба

"Коли мені зателефонувала Анна Філімонова і сказала, що я буду представляти Україну на "Міс Всесвіт", я була волонтером в ресторані і мила підлогу. Мій шок складно було передати словами. Це була мрія мого дитинства. Напевно, вперше за довгий час я заплакала від щастя. Я дуже люблю свою рідну Україну і це велика честь представляти її на міжнародному рівні.

Я безмежно вдячна Оргкомітету "Міс Україна Всесвіт" за цю можливість. Дуже важливо продовжувати говорити про війну, бути надійним тилом для наших ЗСУ. Нам потрібна підтримка інших країн, щоб зберегти життя наших людей та зупинити жорстокість росії. Я усвідомлюю відповідальність у такий важкий і жахливий час бути одним із амбасадорів України на міжнародній арені, говорити голосом усіх жінок нашої країни. За весь час моєї волонтерської роботи, дивлячись у очі наших людей, я бачила неймовірну силу і міць. Саме в ній справжня краса. Я їду боротися не за свою перемогу, а за перемогу своєї країни" - поділилася Апанасенко.

Саме зараз триває активна підготовка до участі у фіналі "Міс Всесвіт", дата та місце проведення якого стануть відомі пізніше.

Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" відзняв соціальний ролик, який буде розміщений у багатьох міжнародних ЗМІ та має на меті розповісти про події в Україні.

Триває робота над створенням вбрання для конкурсу національних костюмів, яке стане символом сили українського народу.

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