Блондинка з великим животом: який вигляд мала Зара Тіндал під час вагітності

Зара Тіндал народила трьох дітей від свого чоловіка Майка Тіндалла.
Ми продовжуємо нашу добірку вагітних членів королівських сімей.
Сьогодні згадуємо, який вигляд мала під час своєї першої вагітності дочка принцеси Анни – Зара Тіндал.
На фото Зара зображена в бежевому джемпері і синіх штанях, що обтискають фігуру, зверху на ній синє пальто-накидка з хутряною обробкою, а рукою вона тримається за вже великий живіт. Того дня Зара брала участь у Дні золотого кубка Paddy Power на іподромі Челтенгема.
Фото було зроблено у листопаді 2013 року, за два місяці до народження її першої дочки Мії Тіндалл. Дівчинка з'явилася на світ 17 січня 2014 року.
Після цих пологів Тіндалл перенесла ще кілька викиднів та дві вагітності, народивши другу доньку Лену 2018 року та сина Лукаса 2021 року.
Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала під час другої вагітності принцеса Маргарет – рідна сестра королеви Єлизавети ІІ.
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