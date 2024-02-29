Блондинка з великим животом: який вигляд мала Зара Тіндал під час вагітності

Ми продовжуємо нашу добірку вагітних членів королівських сімей.

Сьогодні згадуємо, який вигляд мала під час своєї першої вагітності дочка принцеси Анни – Зара Тіндал.

На фото Зара зображена в бежевому джемпері і синіх штанях, що обтискають фігуру, зверху на ній синє пальто-накидка з хутряною обробкою, а рукою вона тримається за вже великий живіт. Того дня Зара брала участь у Дні золотого кубка Paddy Power на іподромі Челтенгема.

Фото було зроблено у листопаді 2013 року, за два місяці до народження її першої дочки Мії Тіндалл. Дівчинка з'явилася на світ 17 січня 2014 року.

Зара Тіндалл під час вагітності / Фото: Getty Images

Після цих пологів Тіндалл перенесла ще кілька викиднів та дві вагітності, народивши другу доньку Лену 2018 року та сина Лукаса 2021 року.

Зара Тіндалл із чоловіком / Фото: Associated Press

Зара Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала під час другої вагітності принцеса Маргарет – рідна сестра королеви Єлизавети ІІ.

Зоря і Майк Тіналли з дочками / Фото: Getty Images

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