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Блондинка з великим животом: який вигляд мала Зара Тіндал під час вагітності

Блондинка з великим животом: який вигляд мала Зара Тіндал під час вагітності

Зара Тіндалл під час вагітності / Фото: Getty Images

Зара Тіндал народила трьох дітей від свого чоловіка Майка Тіндалла.

Ми продовжуємо нашу добірку вагітних членів королівських сімей.

Сьогодні згадуємо, який вигляд мала під час своєї першої вагітності дочка принцеси Анни – Зара Тіндал.

На фото Зара зображена в бежевому джемпері і синіх штанях, що обтискають фігуру, зверху на ній синє пальто-накидка з хутряною обробкою, а рукою вона тримається за вже великий живіт. Того дня Зара брала участь у Дні золотого кубка Paddy Power на іподромі Челтенгема.

Фото було зроблено у листопаді 2013 року, за два місяці до народження її першої дочки Мії Тіндалл. Дівчинка з'явилася на світ 17 січня 2014 року.

Зара Тіндалл під час вагітності / © Getty Images
Зара Тіндалл під час вагітності / Фото: Getty Images

Після цих пологів Тіндалл перенесла ще кілька викиднів та дві вагітності, народивши другу доньку Лену 2018 року та сина Лукаса 2021 року.

Зара Тіндалл із чоловіком / © Associated Press
Зара Тіндалл із чоловіком / Фото: Associated Press
Зара Тіндалл із сином Лукасом / © Getty Images
Зара Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала під час другої вагітності принцеса Маргарет – рідна сестра королеви Єлизавети ІІ.

Зоря і Майк Тіналли з дочками / © Getty Images
Зоря і Майк Тіналли з дочками / Фото: Getty Images

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