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Блондинки в синьо-жовтих образах: українки у патріотичних кольорах з'явилися на королівських кінних перегонах

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Блондинки в синьо-жовтих образах: українки у патріотичних кольорах з'явилися на королівських кінних перегонах

Українки на кінних перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Красуні-українки привернули увагу публіки своїми вбраннями в кольорах українського стяга.

Сьогодні, 20 червня, в Аскоті стартували кінні змагання Royal Ascot 2023. Серед гостей в яскравих образах увагу публіки привернули дві красуні-блондинки, які прийшли у вбраннях у колір українського прапора.

Ними виявилися українки – Олена Ситниченко та Анастасія Тутус. Олена була одягнена в жовту сукню максі з пікантним декольте і високим розрізом. Голову вона прикрасила масивним вінком із жовтими квітами, червоною калиною та стрічками.

Українки на кінних перегонах в Аскоті / © Getty Images
Українки на кінних перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

На Анастасії була блузка з асиметричною баскою і штани-палацо. Свій лук вона доповнила великим вінком із синіми квітами, прикрашеними блакитними й фіолетовими метеликами та синьо-жовтими стрічками.

Нагадаємо, в перший день кінних перегонів жінки продемонстрували незвичайні та яскраві капелюшки, які саме, дивіться у нашій добірці.

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Дата публікації
Перегляди
1585
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