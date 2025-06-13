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Близький друг принца Вільяма трагічно помер: хто він і що сталося
Трагедія сталася днями, коли 53-річний Санджай Капур грав у поло.
Як повідомляє західна преса, індійський мільярдер і голова світового гіганта автозапчастин Sona Comstar проковтнув бджолу під час гри в поло 12 червня. Чоловік знепритомнів під час гри, яка проходила в Англії.
Усього за кілька годин до своєї смерті він вийшов у соціальні мережі, щоб віддати зворушливу данину пам’яті тим, хто загинув в авіакатастрофі Air India. У своєму останньому дописі він написав:
«Жахливі новини про трагічну катастрофу Air India в Ахмадабаді. Мої думки та молитви з усіма постраждалими сім’ями. Нехай вони знайдуть сили в цю важку годину».
За даними express.co.uk незадовго до смерті Капура вжалила бджола в рот, що могло спровокувати анафілактичний шок, який призвів до зупинки серця. Медичні експерти стверджують, що внутрішні укуси можуть бути смертельними, особливо якщо людина має недіагностовану алергію.
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