Бореться з ейджизмом: 60-річна фітнес-тренерка показала, що вік мінівбранням не перешкода

Вона показує на особистому прикладі, що можна бути сильною, чудовою та підтягнутою будь-якому віці.

60-річна блогерка і фітнес-тренерка Жаклін Гутон із Великої Британії вирішила підтримати жінок, які досягли 50-річчя і показати, що не треба соромитися ні старіння, ні сивини.

На особистому прикладі вона показує, що навіть після 60 років можна носити міні, підбори та вести активне життя.

Жаклін поділилася коротким роликом, у якому показала, як бореться з ейджизмом – вона позувала у яскравому ромпері з декольте та ходила на високих підборах. Також Жаклін показує, що не зафарбовує сивину.

Жаклін — багатодітна мати, адже має 5 дітей і троє онуків. Спортом жінка займається вже 34 роки, від моменту, коли народила свою першу дитину — сина Тобіаса.

"Тоді я зрозуміла, що моє здоров'я та фізична форма мають вирішальне значення для добробуту мого малюка, щоб він процвітав, мені потрібно вижити", — розповіла вона в Instagram.

Мета Жаклін — поширювати інформацію про активне старіння та показувати, що займатися фітнесом важливо для гарного самопочуття та здоров'я.

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