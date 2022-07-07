Борис Джонсон оголосив про свою відставку: стало відомо, як він поінформував про це королеву Єлизавету II

Борис Джонсон офіційно оголосив про те, що ухвалив рішення піти з посад прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

Добрий друг для України пообіцяв, що новий британський уряд підтримуватиме Україну і після його відставки "настільки довго, як це буде потрібно".

Букінгемський палац відмовився коментувати, чи спілкувалася королева Єлизавета II у будь-якій формі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном після того, як він оголосив про свою відставку.

Відомо, що королева, яка зараз перебуває у своєму будинку у Віндзорському замку, провела щотижневу аудієнцію телефоном із Борисом Джонсоном у середу ввечері. Як пише Hello! наступного дня (тобто сьогодні вранці) Джонсон зателефонував їй із ввічливості, перш ніж оголосити про своє рішення піти у відставку перед нацією. Хоча офіційно палац цієї інформації не підтверджує.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Борис Джонсон іде у відставку з посади лідера консерваторів після серії відставок міністрів цього тижня. Він планує продовжувати свою роботу до осені 2022 року.

Тепер містеру Джонсону доведеться вирушити до королеви, щоб офіційно подати заяву про відставку, зазвичай після того, як буде призначено його наступника. Ця аудієнція у зв'язку з відставкою зазвичай проходить у Букінгемському палаці, але, враховуючи вік королеви та проблеми з пересуванням, аудієнція потенційно може відбутися у Шотландії.

Борис Джонсон є 14 прем'єр-міністром королеви під час її 70-річного перебування на троні. Монархиня є політично нейтральною і діє за порадою свого уряду в політичних питаннях.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, про цікаві факти про Бориса Джонсона і королева Єлизавету II.

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