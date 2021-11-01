Борис Джонсон прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети II, з якою зустрічається під час аудієнцій щоп'ятниці.

Політик поговорив з каналом Channel 4 News, перебуваючи в Римі і запевнив, що Єлизавета II перебуває в чудовому настрої і приводу для занепокоєння немає.

"Я розмовляв з Її Величністю, і вона у дуже гарній формі", — повідомили Reuters та The Guardian, — заявив 57-річний Борис Джонсон.

Королева Єлизавета II та Борис Джонсон / Associated Press

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"Їй просто потрібно слідувати порадам своїх лікарів і трохи відпочити, і я думаю, що це дуже важливо", — додав він у своєму звіті про їхню щотижневу аудієнцію. "Я думаю, вся країна бажає їй всього найкращого", — додав він.

Побоювання з приводу здоров'я королеви вперше виникли на початку цього місяця, коли 95-річна монархиня скасувала поїздку до Північної Ірландії за порадою своєї медичної бригади, пише People. Пізніше з'ясувалося, що монархиня провела ніч у лікарні, де, за словами Букінгемського палацу, вона пройшла "попереднє обстеження".

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Associated Press

Заява Джонсон про королеву прозвучала приблизно через день після того, як з'ясувалося, що лікарі порадили їй скоротити її напружений графік і не з'являтися на заходах ще мінімум два тижні. Очікується, що на публіці Єлизавета II може з'явитися не раніше 14 листопада, коли монархиня має намір бути присутньою на Національній службі пам'яті у Неділю пам'яті.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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